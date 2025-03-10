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Общество

Природная весна наступила в Керженском заповеднике на две недели раньше

10 марта 2025 11:09  [41] Общество

Фото: сайт Керженского заповедника

Фенологическая (природная) весна наступила в Керженском заповеднике 6 марта, сообщили в учреждении. 

Отмечается, что о начале очередного времени года свидетельствует устойчивый переход среднесуточных температур воздуха выше 0°С. Обычно это происходит примерно 22 марта.

Весна начинается с снеготаяния, когда показывается прошлогодняя сухая трава, зеленеют кустики брусники. 

Еще один признак - возвращение в места гнездования перелетных птиц. Уже прилетели зяблики и грачи. 

В заповеднике добавили, что Союз охраны птиц России выбрал грача птицей 2025 года и с 1 марта по 31 мая проведет Всероссийскую перепись колоний этих пернатых. В масштабах страны такой учет проводился еще в СССР в 1980 году. 

Ранее сообщалось, что снегири прилетели к экоцентру Керженского заповедника лишь в феврале. Специалисты связали это с малоснежной зимой. 

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Теги:
Заповедник Птицы Экология
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