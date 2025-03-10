Природная весна наступила в Керженском заповеднике на две недели раньше Общество

Фото: сайт Керженского заповедника

Фенологическая (природная) весна наступила в Керженском заповеднике 6 марта, сообщили в учреждении.

Отмечается, что о начале очередного времени года свидетельствует устойчивый переход среднесуточных температур воздуха выше 0°С. Обычно это происходит примерно 22 марта.

Весна начинается с снеготаяния, когда показывается прошлогодняя сухая трава, зеленеют кустики брусники.

Еще один признак - возвращение в места гнездования перелетных птиц. Уже прилетели зяблики и грачи.

В заповеднике добавили, что Союз охраны птиц России выбрал грача птицей 2025 года и с 1 марта по 31 мая проведет Всероссийскую перепись колоний этих пернатых. В масштабах страны такой учет проводился еще в СССР в 1980 году.

Ранее сообщалось, что снегири прилетели к экоцентру Керженского заповедника лишь в феврале. Специалисты связали это с малоснежной зимой.