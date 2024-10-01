Турпоток иностранцев в Россию вырос за год на 42% Общество

Туристический поток иностранцев в Россию в период с января по сентябрь текущего года вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает ТАСС, об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Радует рост интереса к нашей стране со стороны иностранных туристов: более 3 млн человек стали гостями российских отелей, что на 42% больше, чем в прошлом году. Этот успех подтверждает, что Россия становится все более популярной для путешественников со всего мира", - сказал Дмитрий Чернышенко.

Самыми популярными направлениями среди интуристов стали регионы Дальнего Востока - Республика Якутия (Саха), Амурская область и Хабаровский край. Также в топ-3 по приросту туристов из-за рубежа входят Северо-Запад и Сибирь с увеличением показателя на 69% и 63,8% соответственно. Здесь значительные результаты демонстрируют Республика Карелия, Мурманская область, Санкт-Петербург, а также Иркутская, Томская область и Тува.

Дмитрий Чернышенко напомнил, что президент Владимир Путин распорядился смягчить визовый режим для туристов из других стран. Например, для граждан Ирана и Китая доступны безвизовые групповые поездки, а представители 52 государств могут получить электронные визы в Россию.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников добавил, что в этом году разработали бренд Discover Russia, который помогает продвигать российские туристические продукты на зарубежных рынках через культурную составляющую, креативную и гастрономическую индустрии.

Ранее сообщалось, что Россия и Танзания собираются развивать туристические связи.