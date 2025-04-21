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Общество

Нижегородским семьям начнут платить до 1 млн рублей за рождение детей

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Еще ряд выплат за рождение ребенка введут в Нижегородской области

В Нижегородской области с 1 июля 2025 года планируется ввести новые меры поддержки семей при рождении или усыновлении детей. Соответствующий проект закона опубликован на сайте Законодательного собрания региона.

Новые выплаты будут оформлены в виде регионального семейного капитала и направлены на стимулирование рождаемости и поддержку семей с детьми.

При рождении или усыновлении первого ребенка устанавливается ежемесячная выплата в размере 10 000 рублей. Срок выплат — 36 месяцев (3 года).
Общая сумма: 360 000 рублей.

При рождении или усыновлении второго ребенка:

Вариант 1: ежемесячная выплата 22 222 рубля в течение 36 месяцев. Общая сумма: около 800 000 рублей.

Вариант 2: целевая выплата 500 000 рублей единовременно + 20 000 рублей ежемесячно в течение 15 месяцев. Общая сумма: 800 000 рублей.

При рождении третьего ребенка:

Вариант 1: ежемесячная выплата 30 000 рублей в течение 36 месяцев. Общая сумма: 1 080 000 рублей.

Вариант 2: целевая выплата 700 000 рублей единовременно + 30 000 рублей ежемесячно в течение 10 месяцев. Общая сумма: также 1 000 000 рублей.

При рождении четвертого и последующего ребенка:

Вариант 1: ежемесячная выплата 30 000 рублей в течение 36 месяцев. Общая сумма: 1 080 000 рублей.

Вариант 2: единовременная выплата 1 000 000 рублей.

Средства можно направить на образование ребенка, покупку жилья, газификацию частного дома, приобретение легкового автомобиля или микроавтобуса.

Выплаты могут получить только жители Нижегородской области, ребенок должен быть зарегистрирован в регионе.

В 2025 году на выплаты потребуется около 2 млрд рублей — средства будут выделены из резервного фонда Нижегородской области. В 2026 году ожидается увеличение расходов до 6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в роддомах Нижегородской области за месяц было зарегистрировано почти две тысячи новорожденных. Напомним, многодетные семьи в Нижегородской области уже начали получать по 300 тысяч рублей.

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Теги:
Выплаты демография Дети
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