Беременные студентки начали получать по 100 тысяч в Нижегородской области Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

В Нижегородской области беременные студентки, обучающиеся очно, начали получать единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщили НИА "Нижний Новгород" в региональном министерстве социальной политики.

Мера поддержки действует с февраля 2025 года и направлена на стимулирование рождаемости. Она реализуется в рамках федерального проекта "демографическое меню", который входит в состав нацпроекта "Семья" и курируется Министерством труда России.

Право на выплату предоставляется тем, кто обучается на очной форме в колледже или вузе, имеет постоянную или временную регистрацию в Нижегородской области при отсутствии прописки в другом регионе, состоит на учёте по беременности в медицинской организации региона с 1 января 2025 года и находится на сроке не менее 12 недель.

Как уточнили в минсоцполитики, подать заявление на получение выплаты можно до момента рождения ребёнка. По состоянию на 31 марта 2025 года такую заявку подали 31 студентка. Из них 20 уже получили средства.

Ранее, 27 февраля, нижегородские студенты провели флешмоб под названием "Зай, рожай", выразив таким образом поддержку материнству и новым мерам социальной помощи.