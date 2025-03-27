По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
31 марта 2025 18:50  [131] Беременные студентки начали получать по 100 тысяч в Нижегородской области
31 марта 2025 18:00  [101] 28 бесплатных вебинаров о маркировке товаров пройдет на онлайн-платформе "Честный знак" в апреле
31 марта 2025 17:44  [131] Представители около 30 производителей БАС приняли участие в стратегической сессии по развитию отрасли в регионе
31 марта 2025 16:38  [306] Средняя зарплата в Нижнем Новгороде приблизилась к 92 тысячам рублей
31 марта 2025 15:20  [169] "Ростелеком": будущее региона за цифровизацией промышленности
31 марта 2025 15:10  [239] Бастрыкин поручил проверить жалобу 230 нижегородцев на невыплату зарплат
31 марта 2025 14:14  [561] Жалоба нижегородки привела к штрафам для двух микрокредитных организаций
31 марта 2025 13:57  [243] ОКН "Главный ярмарочный дом" в Нижнем Новгороде отремонтируют за 850 млн рублей
31 марта 2025 11:37  [330] Нижегородская область запретила мигрантам работать в нескольких сферах
31 марта 2025 09:15  [302] Средняя зарплата в нижегородской провинции выросла на 21,8%
Экономика

Беременные студентки начали получать по 100 тысяч в Нижегородской области

31 марта 2025 18:50  [131] Экономика
Беременные студентки начали получать по 100 тысяч в Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

В Нижегородской области беременные студентки, обучающиеся очно, начали получать единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщили НИА "Нижний Новгород" в региональном министерстве социальной политики.

Мера поддержки действует с февраля 2025 года и направлена на стимулирование рождаемости. Она реализуется в рамках федерального проекта "демографическое меню", который входит в состав нацпроекта "Семья" и курируется Министерством труда России.

Право на выплату предоставляется тем, кто обучается на очной форме в колледже или вузе, имеет постоянную или временную регистрацию в Нижегородской области при отсутствии прописки в другом регионе, состоит на учёте по беременности в медицинской организации региона с 1 января 2025 года и находится на сроке не менее 12 недель.

Как уточнили в минсоцполитики, подать заявление на получение выплаты можно до момента рождения ребёнка. По состоянию на 31 марта 2025 года такую заявку подали 31 студентка. Из них 20 уже получили средства.

Ранее, 27 февраля, нижегородские студенты провели флешмоб под названием "Зай, рожай", выразив таким образом поддержку материнству и новым мерам социальной помощи.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выплаты Семья Студенты
Поделиться:
Новости по теме
27 февраля 2025 15:37  [730] Нижегородские студенты устроили флешмоб "Зай, рожай" в поддержку материнства
22 февраля 2025 11:47  [929] Врачи назвали топ-5 суеверий беременных нижегородок
13 февраля 2025 08:13  [1056] Нижегородским многодетным семьям начали выплачивать по 300 тысяч рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph