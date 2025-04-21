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Общество

Нижегородцы стали участниками первой передачи "Большие семьи большой страны"

23 апреля 2025 13:06  [124] Общество
Нижегородцы стали участниками первой передачи Большие семьи большой страны

Две многодетные семьи из Нижегородской области стали героями первого выпуска документального проекта "Большие семьи большой страны" (6+), который ведет известная телеведущая Юлия Барановская. В центре сюжета — повседневная жизнь, радости и трудности семей Кляпневых и Гуниных.

Семья Кляпневых проживает в поселке Сосновское и воспитывает четверых детей. Семья Гуниных из Нижнего Новгорода растит пятерых детей, один из которых является приемным. В фильме подробно рассказывается о том, как устроен их быт, с какими вызовами они сталкиваются каждый день, а также о том, какую государственную и региональную поддержку они получают.

В рамках проекта свои комментарии дал и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он рассказал о мерах, которые реализуются в регионе для поддержки многодетных семей. В частности, речь идет о предоставлении земельных участков, льготах на оплату коммунальных услуг, бесплатном питании для школьников, выплатах на приобретение школьной формы, а также о региональных программах по улучшению жилищных условий.

Проект "Большие семьи большой страны" направлен на популяризацию института многодетной семьи, повышение престижа родительства и информирование о возможностях государственной поддержки.

Ранее сообщалось, что 2025-2030 годы по решению губернатора Глеба Никитина объявлены Пятилетием семьи в Нижегородской области.

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Теги:
демография Многодетные семьи
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