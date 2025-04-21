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Общество

ОКН на улице Семашко в Нижнем Новгороде выставили на торги

23 апреля 2025 16:20  [122] Общество
ОКН на улице Семашко в Нижнем Новгороде выставили на торги

Фото: "Яндекс.Карты"

Главный дом усадьбы Неустроевых-Башкировых, расположенный на улице Семашко 7/20 в Нижнем Новгороде, выставлен на торги. Информация об этом размещена на портале ДОМ.РФ.

Историческое здание, являющееся объектом культурного наследия регионального значения, было возведено в начале XIX века. Усадебный дом представляет собой двухэтажное деревянное строение общей площадью 988,2 квадратного метра.

На сегодняшний день состояние объекта оценивается как неудовлетворительное. В доме отсутствуют основные инженерные коммуникации — нет электричества, водоснабжения, отопления и газоснабжения.

Начальная цена лота составляет 20,9 миллиона рублей. Аукцион по продаже усадьбы запланирован на 30 мая 2025 года.

Ранее сообщалось, что после реставрации открылся старинный особняк Авдотьи Скворцовой на улице Короленко в Нижнем Новгороде. А в Арзамасе ищут покупателей для дома из повести Гайдара.

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Теги:
ОКН торги
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