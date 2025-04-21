Почти 90 млн рублей выделено на благоустройство улицы Советской в Нижнем Новгороде

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На благоустройство трех территорий на улице Советской администрация Канавинского района планирует потратить более 90 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
В частности, на выполнение работ в границах улиц Керченская - Советская, 2а заложено 53,3 млн рублей. В конкурсной документации отмечается, что речь идет о благоустройстве площади Ленина, а также участка перед Нижегородской ярмаркой.
Подрядчик должен будет заменить асфальт, брусчатку, демонтировать металлическое ограждение на тротуаре вдоль улицы Советской. Вокруг памятника Ленину необходимо заменить гранитные плиты и бортовые камни.
Второй конкурс касается благоустройства общественной территории по адресу: улица Советская, 14. В здании располагается Нижегородский музей СВО. Будущему подрядчику предстоит убрать аварийные растения и высадить новые.
Цена контракта - 36,9 млн рублей. Заявки принимаются до 14 мая, работы должны быть выполнены до 23 июня включительно.
Ранее сообщалось, что нижегородцы могут до 12 июня проголосовать за благоустройство общественных пространств в 2026 году.
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