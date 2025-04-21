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Общество

Почти 90 млн рублей выделено на благоустройство улицы Советской в Нижнем Новгороде

23 апреля 2025 17:45  [118] Общество
Территорию возле трех знаковых объектов на улице Советской обновят в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

На благоустройство трех территорий на улице Советской администрация Канавинского района планирует потратить более 90 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. 

В частности, на выполнение работ в границах улиц Керченская - Советская, 2а заложено 53,3 млн рублей. В конкурсной документации отмечается, что речь идет о благоустройстве площади Ленина, а также участка перед Нижегородской ярмаркой.

Подрядчик должен будет заменить асфальт, брусчатку, демонтировать металлическое ограждение на тротуаре вдоль улицы Советской. Вокруг памятника Ленину необходимо заменить гранитные плиты и бортовые камни.

Второй конкурс касается благоустройства общественной территории по адресу: улица Советская, 14. В здании располагается Нижегородский музей СВО. Будущему подрядчику предстоит убрать аварийные растения и высадить новые. 

Цена контракта - 36,9 млн рублей. Заявки принимаются до 14 мая, работы должны быть выполнены до 23 июня включительно. 

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут до 12 июня проголосовать за благоустройство общественных пространств в 2026 году.

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Теги:
Благоустройство озеленение
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