Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 апреля 2025 17:26  [45] Нижегородская область и Аргентина будут сотрудничать
23 апреля 2025 16:32  [89] Свыше 100 российских предприятий вошли в федеральный реестр утилизаторов
23 апреля 2025 16:20  [138] ОКН на улице Семашко в Нижнем Новгороде выставили на торги
23 апреля 2025 16:00  [168] Теплоход "Мустай Карим" открыл навигацию в Нижегородской области
23 апреля 2025 15:40  [183] Мэр проверил ход реконструкции коллектора на Мещере после жалоб нижегородцев
23 апреля 2025 15:15  [151] Нижегородские приставы передали в зону СВО изъятые у должников мотоциклы
23 апреля 2025 14:59  [243] Родственников героев "Захаровской операции" ищут в Нижегородской области
23 апреля 2025 14:35  [142] Как вывести сайт в топ Google: 7 проверенных стратегий SEO
23 апреля 2025 14:28  [146] Мошенники предлагают нижегородским школьникам купить ответы ВПР и ЕГЭ
23 апреля 2025 14:20  [176] Врач рассказала нижегородцам о необходимости вакцинации
Общество

Нижегородская область и Аргентина будут сотрудничать

23 апреля 2025 17:26  [45] Общество
Нижегородская область начинает сотрудничество с Аргентиной

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Глава Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в своём телеграм-канале о расширении международного партнёрства региона — на этот раз с Аргентиной.

В рамках визита аргентинской делегации губернатор провёл встречу с главой провинции Ла-Риоха Рикардо Клементе Кинтелой.

Во время переговоров Никитин представил промышленный и научно-исследовательский потенциал Нижегородской области, а также обсудил перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве, расширение взаимной торговли и взаимодействие между университетами двух регионов.

Кроме того, аргентинскую сторону заинтересовал ИТ-кампус "Неймарк", созданный в Нижнем Новгороде.

В завершение встречи губернатор предложил организовать дружеский футбольный матч, подчеркнув товарищеский характер будущего сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Сербия и Нижегородская область могут начать промышленное сотрудничество.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Международное сотрудничество
Поделиться:
Новости по теме
20 марта 2025 15:50  [1066] Фонд поддержки совместных проектов России и Беларуси предложили создать в Нижнем Новгороде
07 марта 2025 13:00  [724] Нижегородская область и Куба объявили регистрацию на ИТ-олимпиаду по кибербезопасности  
06 марта 2025 16:12  [1113] Нижегородские ИТ-решения выйдут на экспорт в Киргизию
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
21 апреля 2025 10:17Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph