Нижегородская область и Аргентина будут сотрудничать

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Глава Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в своём телеграм-канале о расширении международного партнёрства региона — на этот раз с Аргентиной.
В рамках визита аргентинской делегации губернатор провёл встречу с главой провинции Ла-Риоха Рикардо Клементе Кинтелой.
Во время переговоров Никитин представил промышленный и научно-исследовательский потенциал Нижегородской области, а также обсудил перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве, расширение взаимной торговли и взаимодействие между университетами двух регионов.
Кроме того, аргентинскую сторону заинтересовал ИТ-кампус "Неймарк", созданный в Нижнем Новгороде.
В завершение встречи губернатор предложил организовать дружеский футбольный матч, подчеркнув товарищеский характер будущего сотрудничества.
Ранее сообщалось, что Сербия и Нижегородская область могут начать промышленное сотрудничество.
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