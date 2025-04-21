Нижегородская область и Аргентина будут сотрудничать Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Глава Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в своём телеграм-канале о расширении международного партнёрства региона — на этот раз с Аргентиной.

В рамках визита аргентинской делегации губернатор провёл встречу с главой провинции Ла-Риоха Рикардо Клементе Кинтелой.

Во время переговоров Никитин представил промышленный и научно-исследовательский потенциал Нижегородской области, а также обсудил перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве, расширение взаимной торговли и взаимодействие между университетами двух регионов.

Кроме того, аргентинскую сторону заинтересовал ИТ-кампус "Неймарк", созданный в Нижнем Новгороде.

В завершение встречи губернатор предложил организовать дружеский футбольный матч, подчеркнув товарищеский характер будущего сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Сербия и Нижегородская область могут начать промышленное сотрудничество.