Фонд поддержки совместных проектов России и Беларуси предложили создать в Нижнем Новгороде Политика

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Фонд поддержки совместных российско-белорусских инициатив предложили создать на заседании комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике, информационным технологиям и связи, который проходит в Нижнем Новгороде. Об этом журналистам сообщила сенатор от Нижегородской области Ольга Щетинина, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Щетинина отметила, что россияне и белорусы являются братскими народами, у которых очень много общего в гуманитарной, в культурной сфере.

"Сегодня у молодежи есть большая потребность в создании каких-то совместных проектов, у общественных организаций есть совместные инициативы, есть много таких социальных возможностей для развития наших государств. В связи с этим у нас есть интересная идея - создать на уровне Союзного государства фонда грантов, который бы позволили двум странам создавать общие социальные проекты, реализовывать их на благо наших народов, на благо развития наших стран, на благо укрепления наших гуманитарных и культурных связей. Мы ее озвучим на заседании", - отметила сенатор.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области с 25 по 27 июня 2025 года пройдет Форум регионов Беларуси и России. Ожидается, что в мероприятии примут участие президенты РФ Владимир Путин и РБ Александр Лукашенко.



