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Сезон ОРВИ подходит к концу в Нижегородской области

23 апреля 2025 18:30  [93] Общество
Сезон ОРВИ завершается в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Сезон ОРВИ завершается в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. 

По данным ведомства, за неделю с 14 по 20 апреля зарегистрировано около 17 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций. Кроме того, в рамках мониторинга за возбудителями респираторных инфекций обследовали более 16 тысяч нижегородцев. 

Отмечается, что выявлялись вирусы гриппа, сезонные коронавирусы, риновирусы и другие. 

Специалисты рекомендуют жителям в случае заболевания не заниматься самолечением, а оставаться дома и вызывать врача. 

Отметим, что за предыдущую неделю (с 7 по 13 апреля) в области зафиксировали более 18 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций. 

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Теги:
Здоровье ОРВИ Роспотребнадзор
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