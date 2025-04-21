Истязание животных в квартире на Сусловой закончилось уголовным делом Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными после обнаружения множества мертвых питомцев в одной из квартир на улице Надежды Сусловой в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Отмечается, что 21 и 22 апреля в полицию обращения от местных жителей и зооволонтёров. Они жаловались на устойчивый трупный запах, доносящийся из квартиры, агрессивное поведение её жильца, а также на возможную кражу собаки.

На вызов выехал наряд полиции. 48-летнего мужчину, проживающего в указанной квартире, доставили в территориальный отдел полиции. Однако зайти в квартиру полицейские не смогли, так как их не пустили. После опроса мужчину отпустили из полиции, так как на тот момент оснований для задержания не было.

На следующий день, 22 апреля, сотрудники полиции провели осмотр квартиры и обнаружили останки более десяти животных. Тела находились в полиэтиленовых пакетах и пластиковых контейнерах. Кроме того, были найдены фрагменты тел. Живых животных передали зоозащитникам. Ранее сообщалось, что всего в этой квартире обнаружили 20 истощенных животных.

23 апреля уголовное дело завели по пункту "д" части 2 статьи 245 УК РФ — жестокое обращение с животными.

В рамках расследования назначены экспертизы, исследования и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Жильцов квартиры, где были обнаружены останки животных, направили в медицинское учреждение.

Известно, что в 2024 году в отношении этих же граждан уже поступали жалобы от соседей. Люди сообщали о сильной антисанитарии и нашествии тараканов.

Отметим, что в регионе расследуется почти 10 дел о жестком обращении с животными.