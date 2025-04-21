Путин подписал указ о награждении трех нижегородцев Политика

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении высокими государственными наградами трёх жителей Нижегородской области. Об этом сообщила сенатор Совета Федерации от региона Ольга Щетинина в своём Telegram-канале.

Звание "Мать-героиня" присвоено Любови Ковалёвой из города Арзамас. Эта награда вручается женщинам, родившим и достойно воспитавшим десять и более детей, и является высшей формой признания их вклада в укрепление института семьи и воспитание подрастающего поколения. Звание приравнивается к званию "Герой труда" и сопровождается значительными мерами социальной поддержки.

Кроме того, орденом "Родительская слава" награждена семья Смирновых из Пильнинского муниципального округа — Андрей Николаевич и Елена Павловна. Награда вручена за заслуги в воспитании детей, укреплении семейных ценностей и преданности родительскому долгу.

Награды подчеркивают важность поддержки крепких многодетных семей и признания их роли в развитии общества.

Ранее сообщалось, что нижегородские врачи смогут получить новые государственные награды Минздрава РФ.