Путин подписал указ о награждении трех нижегородцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении высокими государственными наградами трёх жителей Нижегородской области. Об этом сообщила сенатор Совета Федерации от региона Ольга Щетинина в своём Telegram-канале.
Звание "Мать-героиня" присвоено Любови Ковалёвой из города Арзамас. Эта награда вручается женщинам, родившим и достойно воспитавшим десять и более детей, и является высшей формой признания их вклада в укрепление института семьи и воспитание подрастающего поколения. Звание приравнивается к званию "Герой труда" и сопровождается значительными мерами социальной поддержки.
Кроме того, орденом "Родительская слава" награждена семья Смирновых из Пильнинского муниципального округа — Андрей Николаевич и Елена Павловна. Награда вручена за заслуги в воспитании детей, укреплении семейных ценностей и преданности родительскому долгу.
Награды подчеркивают важность поддержки крепких многодетных семей и признания их роли в развитии общества.
Ранее сообщалось, что нижегородские врачи смогут получить новые государственные награды Минздрава РФ.
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