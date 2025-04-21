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Общество

Нижегородское правительство разработало программу по достройке "Воскресенской слободы"

24 апреля 2025 12:58  [43] Общество
Нижегородское правительство разработало программу по достройке Воскресенской слободы

Правительство Нижегородской области совместно с публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" планирует реализовать программу по достройке проблемного жилого комплекса "Воскресенская слобода", расположенного в границах улиц Шевченко, 3-й Ямской и Большие овраги в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ИА "Время Н".

Строительство комплекса началось в 2013 году, а сдача в эксплуатацию была запланирована на 2019 год. Однако в 2018 году объект был включён в перечень проблемных, а в 2019 году застройщик — ООО "Жилстрой" — был признан банкротом. Работы возобновились лишь в июне 2022 года, на достройку было выделено 550 млн рублей.

18 дольщиков, признанных пострадавшими, уже получили компенсации из-за невозможности завершения строительства в срок.

В рамках новой программы планируется завершить строительство комплекса, после чего помещения будут переданы отдельным категориям граждан по решению правительства региона. Таким образом, власти рассчитывают не только решить социальные задачи, но и ликвидировать долгострой в центре города.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области были введены в эксплуатацию сразу несколько домов-долгостроев, в том числе, проблемный дом на Генкиной, девятиэтажный дом в Арзамасе.

 

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Теги:
Долгострои Жилье Нижегородский район
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