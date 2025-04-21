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Общество

Электробусный маршрут Э-11 продлят в Нижнем Новгороде с 1 мая

24 апреля 2025 14:43  [60] Общество
Маршрут Э-11 продлят в Нижнем Новгороде с 1 мая

С 1 мая в Нижнем Новгороде будет продлён маршрут электробуса Э-11 — теперь он станет курсировать от станции метро "Автозаводская" до станции метро "Пролетарская". Об этом сообщили в региональном Центре развития транспортных систем.

Обновлённое расписание маршрута появится 29 апреля на портале АСИП ЦРТС.

Также с 26 апреля изменится график движения пригородного автобуса №237, следующего по маршруту "Нижний Новгород, автовокзал ТП "Канавинский” – Первая фабрика, Бор". Теперь автобус будет ходить по единому расписанию в будни и выходные дни. По просьбам пассажиров в выходные дни — по субботам и воскресеньям — на маршрут добавят дневные рейсы.

Актуальное расписание автобуса №237 будет доступно на портале АСИП с 25 апреля.

Как сообщалось ранее, в Нижнем Новгороде самым популярным маршрутом электробуса стал Э-17.

Напомним также, что установка валидаторов продолжается в электробусах в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Общественный транспорт Электробусы
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