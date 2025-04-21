Трехуровневая система пожарной безопасности действует в лесах Нижнего Новгорода Общество

Трехуровневая система пожарной безопасности действует в лесах Нижнего Новгорода. Об этом на заседании городской думы 24 апреля сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, отвечая на вопрос председателя постоянной комиссии по экологии Германа Карачевского.

Глава города отметил, что в 2024 году в городских лесах не было ни одного пожара и рассказал о действующей системе.

"У нас трехуровневая система контроля. Во-первых, проводится космический мониторинг. На спутниковых снимках смотрят данные о наличии термоточек, то есть где возможно возгорание. Второй - это видеонаблюдение. Камеры установлены на вышках сотовых операторов, в том числе. Они покрывают всю площадь лесов. И, конечно, наземное патрулирование. Может, не самый современный, но по-прежнему, один из самых эффективных способов", - отметил мэр.

Сотрудники городского лесничества патрулируют леса. Общая протяженность их маршрутов более 430 км. В 2024 году было проведено 755 патрулирований.

Ранее нижегородцам напомнили о повышенной угрозе возникновения лесных пожаров.