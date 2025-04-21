Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 апреля 2025 16:05  [21] Сергей Смирнов: "Урень - один из северных районов Нижегородской области, с богатой историей и традициями"
24 апреля 2025 15:40  [75] Трехуровневая система пожарной безопасности действует в лесах Нижнего Новгорода
24 апреля 2025 15:08  [82] Отопительный сезон решили возобновить в Павловском округе из-за похолодания
24 апреля 2025 14:50  [116] 15% дорог Нижнего Новгорода не соответствуют нормативам
24 апреля 2025 14:43  [115] Электробусный маршрут Э-11 продлят в Нижнем Новгороде с 1 мая
24 апреля 2025 14:42  [100] Направленный на повышение безопасности дорожного движения закон приняли в Нижегородской области
24 апреля 2025 14:14  [145] Росприроднадзор выявил массу нарушений на полигоне отходов в Борском округе
24 апреля 2025 13:05  [170] Ремонт Канавинского моста по двум контрактам планируют выполнить в 2025 году
24 апреля 2025 12:58  [179] Нижегородское правительство разработало программу по достройке "Воскресенской слободы"
24 апреля 2025 12:42  [164] Как продвигается разработка концепции ревитализации квартала "Сименс и Гальске"
Общество

Трехуровневая система пожарной безопасности действует в лесах Нижнего Новгорода

24 апреля 2025 15:40  [75] Общество
Трехуровневая система пожарной безопасности действует в лесах Нижнего Новгорода

Трехуровневая система пожарной безопасности действует в лесах Нижнего Новгорода. Об этом на заседании городской думы 24 апреля сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, отвечая на вопрос председателя постоянной комиссии по экологии Германа Карачевского. 

Глава города отметил, что в 2024 году в городских лесах не было ни одного пожара и рассказал о действующей системе. 

"У нас трехуровневая система контроля. Во-первых, проводится космический мониторинг. На спутниковых снимках смотрят данные о наличии термоточек, то есть где возможно возгорание. Второй - это видеонаблюдение. Камеры установлены на вышках сотовых операторов, в том числе. Они покрывают всю площадь лесов. И, конечно, наземное патрулирование. Может, не самый современный, но по-прежнему, один из самых эффективных способов", - отметил мэр.

Сотрудники городского лесничества патрулируют леса. Общая протяженность их маршрутов более 430 км. В 2024 году было проведено 755 патрулирований.

Ранее нижегородцам напомнили о повышенной угрозе возникновения лесных пожаров.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума Лесные пожары Юрий Шалабаев
Поделиться:
Новости по теме
15 апреля 2025 16:45  [820] Нижегородская область откажется от авиации для выявления лесных пожаров
18 марта 2025 19:00  [603] Утвердили сводный план по тушению лесных пожаров в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
21 апреля 2025 10:17Пасхальный крестный ход собрал 5,5 тысячи нижегородцев: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph