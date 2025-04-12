Нижегородская область откажется от авиации для выявления лесных пожаров Общество

Власти Нижегородской области приняли решение отказаться от использования авиации для патрулирования лесов и выявления очагов возгорания. Об этом сообщил глава регионального минлесхоза Роман Воробьев в ходе заседания комитета по экологии в областном Законодательном собрании.

По словам министра, теперь основную нагрузку по мониторингу лесных массивов возьмут на себя беспилотные летательные аппараты и система видеонаблюдения.

"Беспилотные аппараты и система видеонаблюдения обнаруживают до 90% лесных пожаров. У авиации обнаружение — около процента. Иногда этот показатель с трудом дотягивает до того, чтобы в статистике по обнаружению авиапатрулирование как-то отображалось. Экономически оно не обосновано", - цитирует Воробьева "Коммерсант-Приволжье".

Он также подчеркнул, что уже в 2025 году Нижегородская область станет первым регионом в России, где лесной надзор полностью перейдет на современные технологии. На сегодняшний день вся территория лесного фонда охвачена системой видеонаблюдения, а дополнительно к ней внедряются беспилотные аппараты.

С начала текущего года лесопожарная служба региона получила 28 новых квадрокоптеров и три беспилотные авиационные системы самолетного типа с дальностью полета до 200 километров. В настоящее время для этих систем закупаются три специализированные штабные машины. Они будут выезжать в любые районы области для оперативного мониторинга ситуации в лесах.

Ранее сообщалось, что на всех 43 лесопожарных станциях региона организовано круглосуточное дежурство в связи с усилением пожарной безопасности лесов.