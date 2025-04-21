Отопление в Нижнем Новгороде отключат 5 мая Общество

Отопление в Нижнем Новгороде отключат 5 мая. Об этом мэр Юрий Шалабаев сообщил на встрече с главными редакторами нижегородских СМИ 24 апреля.

По его словам, соответствующее постановление пока не подписано.

Шалабаев объяснил, почему именно эта дата выбрана для окончания отопительного сезона, хотя многие нижегородцы давно жалуются на жару в квартирах и недоумевают, почему до сих пор батареи остаются горячими.

Как подчеркнул мэр, ожидается похолодание, поэтому отключать тепло преждевременно.

"Да, был пик температуры, и норматив 8 градусов был достигнут, но мы не можем ориентироваться только на него. В прошлом году отключили, а потом было резкое понижение температуры и в квартирах стало холодно. Запуститься-то мы запустились, но не везде. Не смогли сделать это технологически. Где-то уже успели начать ремонтные работы, где-то убрали оборудование. Поэтому должны учитывать прогнозную ситуацию. В прошлом году она не показывала снижение температуры, а в этом показывает. Сейчас оно начнется, и к первым числам мая пару дней будет ниже среднесуточного норматива. Будет холодно. А потом пойдет рост", - сказал он и добавил, что каждый день смотрит аналитическую сводку.

Юрий Шалабаев напомнил, что "Теплоэнерго" уже максимально снизило параметры отопления. Он отметил, что понижать дальше нельзя, так как в этом случае упадет температура горячей воды ниже установленных нормативов - в отопительный сезон котлы обеспечивают не только обогрев помещений, но и подогрев воды для горячего водоснабжения.