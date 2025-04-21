Региональные льготы на проезд в нижегородских электричках вводятся с 25 апреля

Региональные льготы на поездки в пригородных поездах Нижегородской области вводятся с 25 апреля по 1 октября включительно. Об этом сообщили в АО "ВВППК".
Размер скидки составляет от 50% до 100% и зависит от категории пассажира.
Так, право на льготный проезд с 50-процентной скидкой по пятницам, выходным, предпраздничным и праздничным дням получат:
Кроме того, в течение всего указанного периода бесплатным проездом смогут пользоваться члены многодетных семей. Льгота предоставляется ежедневно и покрывает 100% стоимости билета.
Мера социальной поддержки действует для семей, в которых трое и более детей. При этом старший из трех младших детей должен быть несовершеннолетним. Если он проходит обучение в школе, колледже или вузе по очной форме и находится на иждивении родителей, право на бесплатный проезд сохраняется до достижения им 23 лет.
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