Региональные льготы на проезд в нижегородских электричках вводятся с 25 апреля Общество

Региональные льготы на поездки в пригородных поездах Нижегородской области вводятся с 25 апреля по 1 октября включительно. Об этом сообщили в АО "ВВППК".

Размер скидки составляет от 50% до 100% и зависит от категории пассажира.

Так, право на льготный проезд с 50-процентной скидкой по пятницам, выходным, предпраздничным и праздничным дням получат:

мужчины, достигшие 60 лет, и женщины старше 55 лет;

граждане, получающие пенсию по старости до наступления указанного возраста;

лица, имеющие пенсию по потере кормильца согласно закону от 12 февраля 1993 года № 4468−1;

обладатели нагрудных знаков "Почетный донор России" или "Почетный донор СССР".

Кроме того, в течение всего указанного периода бесплатным проездом смогут пользоваться члены многодетных семей. Льгота предоставляется ежедневно и покрывает 100% стоимости билета.

Мера социальной поддержки действует для семей, в которых трое и более детей. При этом старший из трех младших детей должен быть несовершеннолетним. Если он проходит обучение в школе, колледже или вузе по очной форме и находится на иждивении родителей, право на бесплатный проезд сохраняется до достижения им 23 лет.