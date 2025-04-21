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Политика

Мэрия Нижнего Новгорода готовится к переезду в бывшие "Этажи" в 2025 году

25 апреля 2025 08:00  [2] Политика
Мэрия Нижнего Новгорода готовится к переезду в бывшие Этажи в 2025 году

Администрация Нижнего Новгорода по-прежнему планирует сменить прописку и переехать в здание бывшего торгового центра "Этажи" в 2025 году. Такое заявление мэр Юрий Шалабаев сделал на встрече с главредами местных изданий 24 апреля. 

По словам главы города, идея переноса мэрии из кремля принадлежит, в том числе, ему самому. Шалабаев подчеркнул, что считает целесообразным превратить территорию кремля в полноценное музейное пространство, открытое для горожан и туристов.

В качестве нового места для размещения администрации рассматривались и другие варианты, включая здания в Ленинском районе. Однако выбор в итоге пал на бывший ТЦ "Этажи"

На вопрос о том, выбрал ли он себе уже кабинет в новом здании, мэр ответил отрицательно. Также Шалабаев заявил, что не обеспокоен возможной нехваткой парковочных мест на улице Белинского, где располагается будущая резиденция мэрии.

Как отметил градоначальник, большинство муниципальных служащих добирается до работы на общественном транспорте, а те, кто пользуется личным автомобилем, оставляют его на платных стоянках.

Отвечая на вопрос о том, не вызывает ли у него сожалений тот факт, что в этом году не все сотрудники администрации покинут кремль, Юрий Шалабаев заявил: никаких эмоций по этому поводу он не испытывает.

Ранее сообщалось, что власти решают судьбу бывшего здания Арбитражного суда в Нижегородском кремле.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Городское хозяйство Юрий Шалабаев
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