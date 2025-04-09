Власти решают судьбу бывшего здания Арбитражного суда в Нижегородском кремле Общество

Фото: Александр Воложанин

Дальнейшее предназначение 4-го корпуса Нижегородского кремля после переезда суда еще не определено. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

На данный момент этот вопрос находится на стадии проработки, добавили в ведомстве.

О возможных вариантах использования здания информации на данный момент нет.

Напомним, Арбитражный суд Волго-Вятского округа, который раньше располагался в Нижегородском кремле, переехал во Дворец труда.

Кстати, 9 апреля Дворец труда открылся после масштабных реставрационных работ, которые длились три года.

Ранее сообщалось, администрация Нижнего Новгорода планирует переехать из 5-го корпуса кремля в торговый центр "Этажи" к концу текущего года.