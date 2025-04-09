Власти решают судьбу бывшего здания Арбитражного суда в Нижегородском кремле

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Дальнейшее предназначение 4-го корпуса Нижегородского кремля после переезда суда еще не определено. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
На данный момент этот вопрос находится на стадии проработки, добавили в ведомстве.
О возможных вариантах использования здания информации на данный момент нет.
Напомним, Арбитражный суд Волго-Вятского округа, который раньше располагался в Нижегородском кремле, переехал во Дворец труда.
Кстати, 9 апреля Дворец труда открылся после масштабных реставрационных работ, которые длились три года.
Ранее сообщалось, администрация Нижнего Новгорода планирует переехать из 5-го корпуса кремля в торговый центр "Этажи" к концу текущего года.
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