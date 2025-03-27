Нижегородская мэрия переедет в ТЦ "Этажи" к концу года Общество

Администрация Нижнего Новгорода планирует переехать из 5-го корпуса кремля в торговый центр "Этажи" к концу 2025 года, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее мы уже писали, что ориентировочно переезд был запланирован на этот год, но точных дат не было.

Высвобождение некоторых зданий от офисов на территории кремля позволит разместить там музеи. Например, в 10-м корпусе может появиться культурно-выставочный центр "Русский музей. Нижний Новгород".

Напомним, переезд запланирован и у представителей федеральных органов исполнительной власти из здания "Нижполиграфа" на Варварке. Они переместятся в Дом связи на площади Горького до конца 2026 года.

Ранее сообщалось, нижегородская мэрия выплатит компенсации жителям сгоревшей усадьбы Вагина на улице Ильинской.