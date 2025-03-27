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Экономика

УФАС подтвердило законность сделки по покупке помещений в ТЦ "Этажи"

08 апреля 2025 12:53  [49] Экономика
УФАС подтвердило законность сделки по покупке помещений ТЦ Этажи

УФАС подтвердило законность сделки по покупке помещений в ТЦ "Этажи" для "Нижегородской областной фармации". Об этом сообщается в телеграм-канале "Закупочная практика". 

Автор канала Александр Кулаков ссылается на полученный ответ на его запрос с просьбой проверки совершенной закупки. Он полагал, что процедура была проведена с нарушением законодательства, так как проведена у единственного поставщика. 

В УФАС по Нижегородской области отметили, что сделка была одобрена двумя решениями региональных органов власти: министерства здравоохранения и министерство имущественных и земельных отношений. Покупка осуществлялась за счёт чистой прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия.

Продавцами выступили с ООО "АДС-Инвест", ООО "КомСтрой" и ряд физических лиц. Помещения передаются в государственную собственность.

В УФАС отметили, что нарушений антимонопольного законодательства в ходе проверки выявлено не было. Покупка прошла по процедуре у единственного поставщика, что соответствует действующему Положению о закупках без проведения торгов.

Напомним, что торговый центр "Этажи" прекратил работу в октябре 2024 года. В настоящее время функционирует только цокольный этаж, где расположен продовольственный магазин. В здание бывшего ТЦ планирует переехать администрация Нижнего Новгорода. 

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Недвижимость НОФ
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