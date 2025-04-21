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Общество

Нижегородские медики усилили контроль за туристами из-за холеры

25 апреля 2025 10:35  [106] Общество
Нижегородские медики усилили контроль за туристами из-за холеры

Нижегородские врачи усиливают сбор эпидемиологического анамнеза у туристов в связи с выявленным случаем холеры в Подмосковье. Об этом сообщил главный редактор издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своём телеграм-канале.

Известно, что заболевший холерой житель Московской области недавно вернулся из Индии. В результате эпидемиологического расследования был установлен круг контактных лиц — 321 человек из 33 регионов России.

В связи с этим медицинские службы Нижегородской области ужесточили контроль за состоянием здоровья туристов, особенно вернувшихся из стран с потенциально неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Особое внимание уделяется тем, кто путешествовал по странам Карибского бассейна и Юго-Восточной Азии.

Никонов напомнил о мерах предосторожности при поездках в такие регионы: употреблять только бутилированную воду с защитными крышками, исключающими несанкционированное открытие, питаться исключительно в проверенных заведениях, а также избегать уличной еды и напитков.

Ранее сообщалось, что нижегородцам рекомендовали не покупать некоторые препараты в аптеках.

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Теги:
Врачи Здравоохранение Туризм
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