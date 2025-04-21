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Общество

Дешевые лекарства от кашля и головной боли отзывают из нижегородских аптек

23 апреля 2025 09:08  [1] Общество
Дешевые лекарства от кашля и головной боли отзывают из нижегородских аптек

Росздравнадзор отзывает из оборота серии дешевых лекарств от кашля и головной боли. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный редактор медицинского информационного агентства "Стационар-Пресс" Алексей Никонов.

По его словам, речь идет о таблетках "Цитрамон П" (серия 150424) и "Мукалтин Медисорб" (серии 60224, 70224). Их забраковали за несоответствие по показателям "Количественное определение" и "Упаковка".

Аудитор фармацевтических производств, эксперт в области GMP Иван Гуляев прокомментировал, чем может грозить человеку прием таких медикаментов.  

По его словам, отклонения по количественному составу означают, что в таблетках может содержаться либо меньше, либо больше активных веществ, чем заявлено. Это чревато снижением эффективности или, наоборот, риском передозировки. Ни покупатель, ни фармацевт в аптеке не смогут определить такие отклонения на глаз.

Он призвал нижегородцев до приёма лекарства обращать внимание на упаковку. Пациентам стоит насторожиться, если она повреждена, инструкция смята или порвана, блистер вскрыт, а сами таблетки изменили цвет, стали влажными или покрылись пятнами и сколами. Такие признаки могут указывать на нарушение условий хранения или герметичности, что значительно повышает риск для здоровья.

При этом эксперт уточнил, что незначительные повреждения внешней картонной упаковки, как правило, не несут серьезной угрозы.

После изъятия лекарств с рынка начинается расследование причин нарушений. К нему могут быть привлечены не только производители препаратов, но и поставщики сырья, упаковочных материалов, а также дистрибьюторы, отвечающие за транспортировку и хранение.

Иван Гуляев рекомендовал фармкомпаниям активнее развивать систему внутренних проверок. По его мнению, регулярные самоинспекции помогут своевременно выявлять проблемы, повышать качество продукции и избегать финансовых потерь, связанных с отзывами.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор изымает из аптек партию популярного аспирина. 

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Теги:
Аптеки лекарства Медикаменты
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