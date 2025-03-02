Нижегородцам напомнили об опасности сосудосуживающих капель для детей Общество

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Частое применение сосудосуживающих капель у детей может привести к серьезным последствиям, предупредил детский пульмонолог Александр Дворянинов. Об этом сообщил главред ИА "Стационар-Пресс" Алексей Никонов.

По словам врача, особенно опасны препараты на основе нафазолина – они считаются устаревшими и могут нанести вред детскому организму. Использовать такие капли можно только в редких случаях, короткими курсами и исключительно по назначению специалиста.

Дворянинов также назвал тревожные симптомы, которые могут указывать на передозировку или отравление сосудосуживающими каплями. Среди них – бледность кожи, заторможенность, холодный пот, сонливость и даже потеря сознания.

Если ребенок случайно проглотил капли, получил слишком большую дозу или ему закапали препарат в концентрации для взрослых, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. В тяжелых случаях врач советует незамедлительно вызывать скорую.

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