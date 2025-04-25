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Общество

Мясо с антибиотиками нашли в Нижегородской области

25 апреля 2025 12:30  [41] Общество
Три случая антибиотиков в мясе выявила проверка нижегородского Роспотребнадзора

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области подвело итоги надзорной деятельности за 1 квартал 2025 года в сфере контроля качества и безопасности мяса и мясной продукции. В рамках мониторинга было исследовано 489 проб продукции по различным показателям: санитарно-химическим, физико-химическим, микробиологическим, паразитологическим, на наличие ГМО и радиоактивных веществ.

Согласно данным ведомства, из 30 проб, исследованных на содержание антибиотиков, в трех случаях зафиксировано превышение допустимых уровней. Также выявлены нарушения по микробиологическим показателям в 3,1% исследованных проб. При этом несоответствий по физико-химическим и паразитологическим показателям не обнаружено, ГМО и радиоактивные вещества в продукции не выявлены.

Кроме лабораторных исследований, в ходе контрольных мероприятий были зафиксированы нарушения законодательства в области технического регулирования.

Так, специалисты ведомства нашли нарушения условий хранения продукции, отсутствие маркировочных ярлыков. Еще установлены факты реализация продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов.

Всего было забраковано и изъято из оборота 12 партий недоброкачественной мясной продукции общим объемом 144 кг. Виновные лица привлечены к административной ответственности в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Нижегородцам рекомендуют покупать мясо и мясные продукты только в официальных торговых точках, оснащённых холодильным оборудованием и предоставляющих информацию о товаре.

Также нельзя пробовать сырой мясной фарш, приобретать мясо у частных лиц в несанкционированных местах без ветеринарно-санитарной экспертизы. При первых признаках заболеваний, связанных с употреблением мяса, необходимо обращаться к врачу.

Ранее сообщалось, что в Сормовском районе Нижнего Новгорода торговали смертельно опасным алкоголем.

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Теги:
Продовольствие Роспотребнадзор
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