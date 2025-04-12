Как выбрать продукты к Пасхе, чтобы не отравиться Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Как выбрать продукты к Пасхе, чтобы не отравиться, рассказала на пресс-конференции 17 апреля директор нижегородского филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ" Ирина Петрова. Мероприятие посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Яйца долго не хранить

Первое, на что следует обратить внимание при покупке яиц, — это целостность и чистота упаковки. На скорлупе не должно быть трещин, загрязнений и следов помета. Срок годности столовых яиц — от 8 до 25 суток.

Хранить яйца нужно в холодильнике, в оригинальной упаковке. Мыть их перед этим не рекомендуется, так как в этом случае разрушается естественная защитная пленка, что резко сокращает срок годности — до одной недели, даже если на упаковке написано пять.

Сваренные яйца рекомендуется употреблять в пищу в течение 36 часов после приготовления. Поэтому специалист рекомендует крашенные яйца, которые не планируется съесть в ближайшее время, убрать в холодильник, чтобы продлить срок хранения.

Для окрашивания яиц лучше использовать натуральные красители — например, луковую шелуху. Однако современные пищевые красители, продающиеся в магазинах, также безопасны. Главное — убедиться, что они предназначены именно для пищевых целей. Непищевые красители использовать категорически нельзя.

При использовании термопленки следует тщательно приклеивать ее к яйцу, чтобы избежать попадания воздуха под пленку, который может повлиять на сохранность продукта.

Мука похожая на бархат

По словам Ирины Петровой, при выборе муки для пасхальной выпечки нужно обращать внимание на сорт, цвет и текстуру. Хорошая мука высшего сорта должна быть белой, с мелким помолом и высоким содержанием клейковины — от 28 до 30%. Именно клейковина влияет на пышность и текстуру кулича.

При растирании между пальцами мука должна ощущаться как бархат.

Эксперт также посоветовала приобретать продукт у проверенных производителей, избегая продукции с неизвестных мельниц.

Как не купить опасный творог

Выбирая творог, важно читать этикетку. Ирина Петрова напоминает: если указано, что это "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира", значит, в составе есть растительные жиры — это фальсификат. Настоящий творог должен быть произведен по ГОСТу.

Также на упаковке должен быть нанесен "честный знак" и знак ЕАЭС — подтверждение того, что продукт прошел обязательную сертификацию и безопасен.

Не стоит покупать творог на стихийных рынках. Часто он изготавливается из смеси молока от разных коров, собранного в течение нескольких дней. Это делает невозможным определение его настоящего срока годности. Такой продукт может содержать антибиотики и микотоксины, которые не разрушаются при термической обработке. Даже если творог кажется свежим, он может быть опасен.

Как выбрать готовый кулич

При покупке готового кулича также следует внимательно читать упаковку, обращать внимание на дату изготовления, срок годности, условия хранения, состав и пищевую ценность. Куличи, изготовленные по ТУ, могут содержать заменители — например, яичный порошок вместо яиц или подсластители вместо сахара.

Качественный кулич должен иметь равномерный цвет, без трещин и подгорелых участков. Глазурь — тоже равномерная, без следов осыпания.

Некоторые куличи имеют длительный срок хранения. По словам эксперта, это не всегда связано с добавлением консервантов. Современные упаковочные материалы с барьерными свойствами и влагосохраняющие пищевые добавки позволяют сохранить свежесть продукта без ущерба для безопасности.

Еще один знак внимательные покупатели могут обнаружить на куличах — "Кулич освящен". Присутствующий на пресс-конференции иерей Алексий Пестрецов рассказал, что некоторые крупные хлебозаводы приглашают священников для освящения партий продукции. Однако наличие такой информации на упаковке зависит от производителя. В некоторых случаях это указывается, в других — нет.

Ранее врач-диетолог рассказала, сколько яиц и кулича можно съесть без вреда для здоровья.