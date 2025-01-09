Фальсифицированный фунгицид выявили в Нижегородской области Общество

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Специалисты испытательной лаборатории в Нижнем Новгороде выявили поддельный фунгицид. Об этом сообщили в областном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Продукт был передан в химико-токсикологический отдел Нижегородского филиала ВНИИЗЖ для проверки содержания действующих веществ. В ходе анализа, проведенного 25 декабря 2024 года, оказалось, что в образце отсутствуют все заявленные активные компоненты. Это подтверждает, что фунгицид является фальсификатом.



Информация о результатах исследования была внесена в автоматизированную систему «ВЕСТА», а также передана заказчику для принятия необходимых мер.



Напомним, пестициды - это химические вещества, используемые для борьбы с вредными микроорганизмами, растениями и животными, которые могут нанести вред сельскохозяйственным культурам.

Ранее сообщалось, что в нижегородском аэропорту сожгли 10 кг опасной продукции.