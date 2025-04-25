Пять нижегородских вузов включили в число лучших в России Общество

Пять вузов Нижегородской области вошли в число лучших университетов России по версии предметного рейтинга агентства RAEX, охватывающего 166 вузов из 40 регионов страны. Вузы региона показали высокие результаты в различных направлениях подготовки и научных исследований:

НГТУ им. Р.Е. Алексеева (Нижегородский государственный технический университет): вошёл в ТОП-5 по направлению "кораблестроение и водный транспорт" с результатом 62,92 балла, вошёл в ТОП-10 по направлению "авиационная и ракетно-космическая техника" (44,35 балла).

Университет им. Н.И. Лобачевского (ННГУ): в ТОП-10 по научным исследованиям в области биологии (51,85 балла), 11-е место в рейтинге по направлению "химия" (48,07 балла), 15-е место по направлению "физика" (51,32 балла).

ПИМУ (Приволжский исследовательский медицинский университет): 9-е место по направлению "фармация" (54,98 балла), 13-е место по направлению "медицина" (58,33 балла).

НГПУ им. К. Минина (Нижегородский государственный педагогический университет): 17-е место по направлению "педагогика" (66,36 балла)

ВГУВТ (Волжский государственный университет водного транспорта): 9-е место по направлению "кораблестроение и водный транспорт" (47,32 балла).

Таким образом, вузы Нижегородской области продемонстрировали высокие позиции в инженерно-технических, естественнонаучных, медицинских и педагогических направлениях, подтвердив свою значимость в образовательном и научном пространстве России.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области средняя заработная плата в науке превышает 100 тысяч рублей.