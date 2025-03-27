Нижегородские вузы предлагают абитуриентам почти 9 тысяч бюджетных мест

20 июня начинается прием документов в нижегородские вузы на 2025-2026 учебный год. Редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, что для абитуриентов доступны почти 9 тысяч бюджетных мест в учебных заведениях региона.
ННГУ им. Лобачевского
Бакалавриат: очно — 1614 мест;
Специалитет: очно — 456 мест;
Магистратура: очно — 744 мест;
Ординатура: очно — 36 мест;
СПО — 25 мест.
Арзамасский филиал ННГУ в этом году набирает 344 абитуриентов на программы бакалавриата, на специалитет смогут поступить 40 человек, в магистратуре и СПО будут вакантны 99 и 70 мест соответственно.
Балахнинский филиал предоставляет 50 бюджетных мест для будущих бакалавров и 90 мест для желающих получить среднее профессиональное образование. Дзержинский филиал примет 12 новых студентов-бакалавров.
НГЛУ им. Н.А. Добролюбова
Университет предоставляет всего 433 бюджетных места на все свои специальности и направления:
Бакалавриат: очно — 178 мест, очно-заочно — 25, заочно — 81;
Специалитет: очно — 15 мест;
Магистратура: очно — 50 мест, очно-заочно — 20, заочно — 64.
НГТУ им. Р.Е. Алексеева
Бакалавриат: очно — 1059 мест, заочно — 80 мест;
специалитет: очно — 170 мест;
магистратура: очно — 487 мест.
Арзамасский филиал примет 63 абитуриента на очную форму обучения программ бакалавриата и 34 человек, желающих отучиться очно на магистра. Дзержинский филиал набирает 171 человека на очный бакалавриат и 87 - на очную магистратуру.
НГПУ им. К. Минина
Вуз предоставляет 1358 бюджетных мест на разные формы обучения. Среди них:
Бакалавриат: очно — 800 мест; заочно — 170;
Специалитет – 2 места;
Магистратура: очно — 386 мест.
НГАТУ
Бакалавриат: очно — 339 мест, заочно — 246 мест;
Специалитет: очно — 71 место;
Магистратура: очно — 76 мест, заочно — 60 мест.
ННГАСУ
Бакалавриат: очно — 730 мест;
Специалитет — 136 мест.
Минобрнауки России направило более 619,1 тысячи бюджетных мест на 2025-2026 учебный год. Наибольший рост числа бюджетных мест наблюдается в медицинских специальностях, в то время как наибольшее общее количество мест выделено для инженерных направлений подготовки и специальностей.
В Нижегородской области большая доля бюджетных мест приходится на педагогические специальности.
Ранее сообщалось, три нижегородских университета вошли в основной трек программы "Приоритет-2030". Они получат субсидии для реализации программ развития.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+