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Общество

Нижегородские вузы предлагают абитуриентам почти 9 тысяч бюджетных мест

02 апреля 2025 07:00  [81] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

20 июня начинается прием документов в нижегородские вузы на 2025-2026 учебный год. Редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, что для абитуриентов доступны почти 9 тысяч бюджетных мест в учебных заведениях региона.

ННГУ им. Лобачевского

Бакалавриат: очно — 1614 мест;

Специалитет: очно — 456 мест;

Магистратура: очно — 744 мест;

Ординатура: очно — 36 мест;

СПО — 25 мест.

Арзамасский филиал ННГУ в этом году набирает 344 абитуриентов на программы бакалавриата, на специалитет смогут поступить 40 человек, в магистратуре и СПО будут вакантны 99 и 70 мест соответственно.

Балахнинский филиал предоставляет 50 бюджетных мест для будущих бакалавров и 90 мест для желающих получить среднее профессиональное образование. Дзержинский филиал примет 12 новых студентов-бакалавров.

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова

Университет предоставляет всего 433 бюджетных места на все свои специальности и направления:

Бакалавриат: очно — 178 мест, очно-заочно — 25, заочно — 81;

Специалитет: очно — 15 мест;

Магистратура: очно — 50 мест, очно-заочно — 20, заочно — 64.

НГТУ им. Р.Е. Алексеева

Бакалавриат: очно — 1059 мест, заочно — 80 мест;

специалитет: очно — 170 мест;

магистратура: очно — 487 мест.

Арзамасский филиал примет 63 абитуриента на очную форму обучения программ бакалавриата и 34 человек, желающих отучиться очно на магистра. Дзержинский филиал набирает 171 человека на очный бакалавриат и 87 - на очную магистратуру.

НГПУ им. К. Минина

Вуз предоставляет 1358 бюджетных мест на разные формы обучения. Среди них:

Бакалавриат: очно — 800 мест; заочно — 170;

Специалитет – 2 места;

Магистратура: очно — 386 мест.

НГАТУ

Бакалавриат: очно — 339 мест, заочно — 246 мест;

Специалитет: очно — 71 место;

Магистратура: очно — 76 мест, заочно — 60 мест.

ННГАСУ

Бакалавриат: очно — 730 мест;

Специалитет — 136 мест.

Минобрнауки России направило более 619,1 тысячи бюджетных мест на 2025-2026 учебный год. Наибольший рост числа бюджетных мест наблюдается в медицинских специальностях, в то время как наибольшее общее количество мест выделено для инженерных направлений подготовки и специальностей.

В Нижегородской области большая доля бюджетных мест приходится на педагогические специальности.

Ранее сообщалось, три нижегородских университета вошли в основной трек программы "Приоритет-2030". Они получат субсидии для реализации программ развития.

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Теги:
Вузы Образование
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