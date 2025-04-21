В Госдуме предложили ввести ограничения скорости для курьеров на СИМ

Депутат Государственной Думы Алексей Нечаев выступил с инициативой ограничить скорость передвижения курьеров до 10 километров в час. Об этом он сообщил в комментарии для телеканала "360".
По мнению депутата, курьерам, использующим электросамокаты, следует вообще запретить передвигаться по оживлённым улицам и паркам. Он подчеркнул, что такие меры необходимы для предотвращения возможных несчастных случаев.
Нечаев отметил, что некоторые курьеры разгоняются до 30 километров в час, создавая опасность для пешеходов и нарушая общественный порядок.
Депутат также добавил, что даже если заказ на доставку не будет выполнен в течение 15 минут, это не приведёт к серьёзным последствиям.
Напомним, с начала 2025 года власти Нижегородской области ужесточили контроль за самокатами и другими видами средств индивидуальной мобильности (СИМ) из-за большого количества ДТП и нарушений. Также были введены новые ограничения скорости и правила езды.
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