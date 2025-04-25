Водитель попал под колеса своего же автобуса в Дзержинске Происшествия

Фото: пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области

Необычное дорожно-транспортное происшествие с участием городского автобуса произошло в Дзержинске. По информации пресс-службы УГИБДД по Нижегородской области, около 14:10 24 апреля с заправки "Ока-пропан", расположенной на проспекте Свердлова, 83а, выезжал автобус ПАЗ, следовавший по маршруту Т-30.

По предварительным данным, в момент движения у "пазика" по неустановленным причинам неожиданно открылась дверь, в результате чего водитель выпал на проезжую часть. После этого автобус наехал на мужчину.

Пострадавшему водителю, которому, по оценке очевидцев, около 60 лет, была оказана медицинская помощь. Он госпитализирован в больницу города Дзержинска с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства этого ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что ДТП на Молодежном проспекте в Нижнем Новгороде закончилось госпитализацией двоих пострадавших.