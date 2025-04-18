Наезд машины на остановку в Сосновском районе закончился проверкой СК Происшествия

Фото: УГИБДД по Нижегородской области

По наезду машины на остановку в Сосновском районе, в результате которого пострадали трое человек начата доследственная проверка со стороны Следственного комитета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля марки "Лада", двигаясь по трассе Сосновское – Мухтолово, потерял управление и врезался в остановочный павильон. Сообщалось, что троих пострадавших пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних детей госпитализировали в Павловскую ЦРБ. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Состояние раненых и характер травм официально не уточняются.

Информация об инциденте была выявлена сотрудниками регионального управления СК России в ходе мониторинга социальных сетей. После этого следователем Павловского межрайонного следственного отдела было организовано проведение доследственной проверки. Ее цель — установить точные обстоятельства происшествия и дать правовую оценку действиям водителя.

Прокуратура Нижегородской области также подключилась к расследованию. В надзорном ведомстве сообщили, что "ситуация, а также принятое правоохранительными органами процессуальное решение взяты на контроль".

Ранее сообщалось, что ДТП с автобусом Т-65 на улице Чаадаева закончилось проверкой прокуратуры.