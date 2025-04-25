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Общество

Нижегородцы смогут рассчитывать на основной родительский доход

25 апреля 2025 13:29  [131] Общество
Нижегородцы смогут рассчитывать на основной родительский доход

В Нижегородской области депутаты Законодательного собрания поддержали в первом чтении законопроект о введении родительского основного дохода. Об этом сообщил министр социальной политики региона Игорь Седых в своем телеграм-канале.

Согласно инициативе, с 1 июля 2025 года семьи, в которых родится ребенок, смогут рассчитывать на региональные выплаты. Общая сумма поддержки за рождение первого и второго ребенка может достигать 1 миллиона рублей с учетом федерального материнского капитала. Главное условие — чтобы ребенок был зарегистрирован на территории Нижегородской области.

Для получения выплат родители должны соответствовать одному из следующих критериев: иметь постоянную регистрацию в Нижегородской области не менее трех лет; обучаться в учебном заведении на территории РФ не менее трех лет из последних пяти; работать у российского работодателя не менее трех лет из последних пяти.

Полученные средства можно использовать двумя способами. Например, в виде целевых выплат — на первоначальный взнос и досрочное погашение ипотеки, газификацию жилья, оплату образования детей. После того как ребенку исполнится полтора года, средства также можно направить на покупку жилья, строительство дома, участие в долевом строительстве или приобретение нового легкового автомобиля/микроавтобуса.

Также можно рассчитывать на получение фиксированных ежемесячных выплат.

Отмечается, что инициатива направлена на поддержку молодых семей и стимулирование рождаемости в регионе, а также на улучшение жилищных условий и повышение качества жизни.

Ранее сообщалось, что глава Нижегородской области Глеб Никитин обозначил основные параметры региональной демографической программы.

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Теги:
демография Законопроекты Семья
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