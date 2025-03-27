Нижегородские семьи начали получать новое пособие на детей до 17 лет Экономика

С начала 2025 года Отделение Социального фонда России по Нижегородской области назначило единое пособие родителям 28 000 детей. В целом в регионе этой мерой поддержки охвачены семьи 155 610 детей.

Право на получение единого пособия имеют семьи с детьми в возрасте до 17 лет, а также женщины, вставшие на учёт по беременности на раннем сроке. Основные условия — наличие российского гражданства у заявителя и ребёнка, а также постоянное проживание на территории страны.

Размер выплаты зависит от уровня дохода семьи. Он может составлять 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума на ребёнка. В Нижегородской области эта сумма составляет 16 169 рублей.

Если заявление подаётся в течение шести месяцев после рождения ребёнка, пособие назначается с месяца рождения. При более позднем обращении — с месяца подачи заявления.

Управляющий Отделением Социального фонда России по Нижегородской области Арина Садулина пояснила, что при назначении пособия учитываются доходы и имущество всех членов семьи, а также занятость родителей. Взрослые члены семьи должны иметь доход не менее 4 МРОТ (89 760 рублей) за последние 12 месяцев. В случае отсутствия дохода должны быть уважительные причины.

С 2025 года получать пособие на новорождённого стало проще. Если семья уже получает выплаты на старших детей, то пособие на новорожденного назначается автоматически — в том же размере и без дополнительной проверки нуждаемости.

Кроме того, семьи могут синхронизировать выплаты. В последний месяц действия пособия на одного из детей можно подать заявление на переоформление выплат сразу на всех детей.

Если у вас остались вопросы, получить консультацию можно по телефону единого контакт-центра 8 800-100-00-01. Звонок бесплатный.