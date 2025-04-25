Опубликовано расписание нижегородских электричек в майские праздники Общество

В Нижегородской области изменится расписание пригородных поездов в связи с майскими праздниками. Корректировки затронут как предпраздничные, так и праздничные дни. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ВВППК".

Так, 30 апреля и 7 мая электрички будут курсировать по графику пятницы. В праздничные дни — 1, 2, 3, 8, 9 и 10 мая — поезда перейдут на субботнее расписание. А 4 и 11 мая будет действовать воскресный график движения.

В частности, 30 апреля и 7 мая по пятничному расписанию будут следовать поезда №№ 6749, 6750, 6751, 6752, курсирующие по маршруту Нижний Новгород – Бобыльская – Нижний Новгород, а также составы №№ 6753 и 6754, следующие до Сечуги и обратно.

Со 1 по 3 и с 8 по 10 мая в рамках субботнего графика на направлении Нижний Новгород – Тарасиха – Нижний Новгород будут запущены дополнительные электропоезда. Из Нижнего Новгорода в 14:25 отправится состав № 6528, а из Тарасихи в 15:43 — поезд № 6637.

Некоторые рейсы будут отменены. В частности, поезда №№ 7093 и 7094, курсирующие между Нижним Новгородом и Ужовкой, не выйдут на линию 1 и 8 мая. Однако 2, 3, 9 и 10 мая они будут следовать по субботнему графику: отправление из Нижнего Новгорода в 07:35, из Ужовки — в 18:53.

Кроме того, на линии Нижний Новгород – Урень – Нижний Новгород назначены дополнительные скоростные поезда. 1, 4, 8 и 11 мая будет курсировать поезд № 6614 (отправление из Нижнего Новгорода в 09:34) и № 6629 (отправление из Уреня в 11:58).

Также 30 апреля, 1, 7 и 8 мая 2025 года будут запущены поезда № 6622 (отправление из Нижнего Новгорода в 13:00) и № 6645 (отправление из Уреня в 15:32).

Ранее сообщалось, что с 25 апреля начали действовать региональные льготы на проезд в нижегородских электричках.

Также напомним о запуске электричек по маршруту Нижний Новгород - Сечуга.