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Улицу Бекетова в Нижнем Новгороде полностью открыли для транспорта

25 апреля 2025 16:11  [80] Общество

В Нижнем Новгороде завершили масштабную реконструкцию трамвайных путей на улице Бекетова. Все ограничения на движение автотранспорта, действовавшие в период работ, официально сняты, сообщили в компании "Экологические проекты", отвечающей за реализацию проекта.

На участке протяжённостью около 4,5 км подрядная организация провела переустройство рельсового полотна и восстановила асфальтовое покрытие. В работах было задействовано более 60 специалистов и 21 единица техники.

В настоящее время продолжается финальный этап — замена контактной сети. Эти работы не влияют на движение автомобилей и проводятся параллельно.

По словам директора ООО "Экологические проекты" Евгения Грабовского, завершить реконструкцию удалось раньше намеченного срока благодаря слаженной работе подрядчика и благоприятным погодным условиям.

"Путейцы работали потоковым методом, включая зимний период, что позволило досрочно закончить проект. Возобновление трамвайного движения на улице Бекетова планируется до конца июня", — отметил Грабовский.

Улица Бекетова — важная транспортная магистраль города. По ней следуют 12 автобусных маршрутов и один маршрут электробуса.

Председатель думской комиссии по транспорту и горхозу Станислав Прокопович подчеркнул значимость проекта: "Наша комиссия, а также депутаты, в чьих округах проводится модернизация электротранспорта, с самого начала контролировали ход работ. На момент начала реконструкции износ рельсов и контактной сети превышал 80%".

По его словам, проект включает не только обновление инфраструктуры, но и поставку нового подвижного состава. Уже поступило более 80 современных трамваев и 120 электробусов, а до конца года ожидается ещё порядка 50 трамваев.

"Это один из ключевых проектов для транспортной системы города. Он будет служить нижегородцам и гостям города на протяжении десятилетий", — добавил депутат.

Фото: ООО "Экологические проекты"

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Теги:
Ремонтные работы Советский район Трамвай
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