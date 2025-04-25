4,5 млн рублей требуется на первый взнос по ипотеке в Нижнем Новгороде Экономика

Среднестатистическому жителю Нижнего Новгорода потребуется 6 лет и 2 месяца, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке на однушку. Результаты исследование опубликованы на РБК.

Отмечается, что нижегородцу хватит этого времени при условии, что он будет откладывать всю свою зарплату. Средняя стоимость 1-комнатной квартиры в Нижнем Новгороде составляет 6,12 млн рублей, для первого взноса необходимо минимум 4,5 млн рублей (73,5%).

Это, в свою очередь, говорит о серьёзной диспропорции между доходами населения и стоимостью жилья.

Фактический размер первоначального взноса, как отмечено в исследовании, часто оказывается значительно выше декларируемых 20%. Это связано с тем, что банки могут запрашивать дополнительные расходы (страхование, комиссии, оценка недвижимости), а также с тем, что при низком доходе потенциального заёмщика банк требует больший взнос для снижения рисков.

Интересно, что Красноярск оказался единственным городом, где первоначальный взнос составляет менее 60% от средней стоимости квартиры — это подчёркивает, насколько уникальна ситуация в этом регионе. Возможно, это связано с более высоким уровнем доходов по сравнению со средней стоимостью жилья.

Ранее сообщалось, что на фоне подорожавшей ипотеки спрос на жилье в Нижнем Новгороде начал снижаться.