Телефонные мошенники развели четырех нижегородок на 2 млн рублей Происшествия

В Нижнем Новгороде зафиксирована серия телефонных мошенничеств, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Злоумышленники похитили более 2 миллионов рублей у четырех женщин, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, "Росфинмониторинга", портала "Госуслуг" и юристами. Мошенники сообщали о якобы подозрительных операциях на счетах и убеждали перевести деньги на "безопасные счета".

Так, 22-летняя студентка из Автозаводского района перевела мошенникам 1 335 000 рублей после общения в мессенджере.

В Сормовском районе первокурсница и 59-летняя пенсионерка лишились в общей сложности 536 000 рублей.

А 79-летняя жительница Советского района перевела 270 000 рублей, поверив "юристу по банковскому надзору".

По всем случаям возбуждены уголовные дела по статьям 159 УК РФ (мошенничество). Полиция ведет розыск преступников.

Ранее сообщалось, что нижегородец, выдавая себя за сотрудника спецслужб, смог украсть 15 миллионов рублей.