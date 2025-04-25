Двое младшеклассников в Нижнем Новгороде угодили к врачу из-за вейпов Общество

В Нижнем Новгороде двое младшеклассников — восьми и девяти лет — попали на прием к пульмонологу из-за курения вейпов. Об этой истории сообщил Telegram-канал "Бокал прессека".

Родители обратились за медицинской помощью после того, как заметили у детей продолжительный кашель, резкие перепады настроения и специфический запах. На приеме у врача-пульмонолога Александра Дворянинова школьники признались, что курили вейпы.

По словам специалиста, эмоциональная нестабильность у детей связана с формированием зависимости и невозможностью курить в присутствии родителей. Врач рекомендовал полное прекращение употребления вейпов. Родители, в свою очередь, решили дополнительно применить строгие воспитательные меры.

Этот случай подчеркивает важность контроля за детьми и необходимости профилактических бесед о вреде курения, в том числе электронных сигарет.

Ранее врачи напомнили нижегородцам о риске потери зубов из-за курения вейпов.