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Общество

Двое младшеклассников в Нижнем Новгороде угодили к врачу из-за вейпов

26 апреля 2025 12:10  [124] Общество
Двое младшеклассников в Нижнем Новгороде угодили к врачу из-за вейпов

В Нижнем Новгороде двое младшеклассников — восьми и девяти лет — попали на прием к пульмонологу из-за курения вейпов. Об этой истории сообщил Telegram-канал "Бокал прессека".

Родители обратились за медицинской помощью после того, как заметили у детей продолжительный кашель, резкие перепады настроения и специфический запах. На приеме у врача-пульмонолога Александра Дворянинова школьники признались, что курили вейпы.

По словам специалиста, эмоциональная нестабильность у детей связана с формированием зависимости и невозможностью курить в присутствии родителей. Врач рекомендовал полное прекращение употребления вейпов. Родители, в свою очередь, решили дополнительно применить строгие воспитательные меры.

Этот случай подчеркивает важность контроля за детьми и необходимости профилактических бесед о вреде курения, в том числе электронных сигарет.

Ранее врачи напомнили нижегородцам о риске потери зубов из-за курения вейпов.

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Теги:
Дети Здравоохранение
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