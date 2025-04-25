Пять машин повредил в Нижнем Новгороде нетрезвый автослесарь из-за ДТП Происшествия

В Нижнем Новгороде сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 24-летнего автослесаря, устроившего дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей.

Как уточнили в региональном МВД, инцидент произошел в ночь на 25 апреля около 01:10.

По информации полиции, автослесарь 2000 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил протестировать автобус после ремонта. Сев за руль, он не справился с управлением и допустил наезд на припаркованные автомобили марок Volkswagen, Hyundai, Kia, ВАЗ и Haval. Все машины получили механические повреждения. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

В отношении нарушителя был составлен административный протокол по ч. 3 ст. 12.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, либо передача управления такому лицу).

В настоящее время проводятся дополнительные проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске в результате ДТП водитель попал под колеса своего автобуса.