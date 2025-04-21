Автобус въехал в дом в Дзержинске: пострадали пять человек

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Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Дзержинске, сообщили в УГИБДД России по Нижегородской области.
Авария произошла вечером 20 июля. По предварительной информации, водителю автобуса стало плохо во время движения, в результате он потерял контроль и транспорт въехал в здание.
Госпитализированы пять человек — водитель и четверо пассажиров.
В региональном СК сообщили о начале доследственной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По итогам будет дана правовая оценка соблюдения норм безопасности при предоставлении услуг по перевозке пассажиров.
Проверку проводит и прокуратура Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что в Сосновском районе водитель потерял управление и врезался в остановочный павильон. Трое пассажиров госпитализированы.
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