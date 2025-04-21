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Происшествия

Автобус въехал в дом в Дзержинске: пострадали пять человек

21 апреля 2025 09:28  [130] Происшествия
Автобус с пассажирами въехал в здание в Дзержинске

Фото: СУ СК по Нижегородской области

Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Дзержинске, сообщили в УГИБДД России по Нижегородской области.

Авария произошла вечером 20 июля. По предварительной информации, водителю автобуса стало плохо во время движения, в результате он потерял контроль и транспорт въехал в здание.

Госпитализированы пять человек — водитель и четверо пассажиров.

В региональном СК сообщили о начале доследственной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По итогам будет дана правовая оценка соблюдения норм безопасности при предоставлении услуг по перевозке пассажиров.

Проверку проводит и прокуратура Нижегородской области. 

Ранее сообщалось, что в Сосновском районе водитель потерял управление и врезался в остановочный павильон. Трое пассажиров госпитализированы. 

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Теги:
Дзержинск ДТП Общественный транспорт
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