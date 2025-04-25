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Общество

Разметка для туристов на асфальте может появиться в Нижнем Новгороде

26 апреля 2025 13:30  [100] Общество
Разметка для туристов на асфальте может появиться в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде предложили нанести туристическую разметку на асфальте, сообщает НТА-Приволжье.

Такая инициатива была озвучена 24 апреля на заседании комитета по туризму и индустрии гостеприимства.

Заместитель генерального директора Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Ольга Акимова обратила внимание, что подобная практика успешно применяется в Екатеринбурге и Перми: там разметка помогает туристам ориентироваться в городе и следовать по маршрутам, даже в отсутствии экскурсовода.

Предложение внедрить аналогичную систему в Нижнем Новгороде было передано начальнику отдела развития департамента развития туризма и внешних связей администрации города Елене Шаниной.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область усиливает позиции на туристической карте России. Напомним также, что более 70% номеров уже забронировано в отелях Нижегородской области на майские праздники.

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