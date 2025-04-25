Разметка для туристов на асфальте может появиться в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде предложили нанести туристическую разметку на асфальте, сообщает НТА-Приволжье.
Такая инициатива была озвучена 24 апреля на заседании комитета по туризму и индустрии гостеприимства.
Заместитель генерального директора Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Ольга Акимова обратила внимание, что подобная практика успешно применяется в Екатеринбурге и Перми: там разметка помогает туристам ориентироваться в городе и следовать по маршрутам, даже в отсутствии экскурсовода.
Предложение внедрить аналогичную систему в Нижнем Новгороде было передано начальнику отдела развития департамента развития туризма и внешних связей администрации города Елене Шаниной.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область усиливает позиции на туристической карте России. Напомним также, что более 70% номеров уже забронировано в отелях Нижегородской области на майские праздники.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+