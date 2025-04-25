Пять ЖК в рамках развития территорий построили в Нижнем Новгороде в 2024 году

В 2024 году в Нижнем Новгороде по договорам о развитии застроенных территорий (РЗТ) было построено пять жилых комплексов.
Как сообщает GiperNN со ссылкой на городской департамент строительства, новые дома появились на месте 25 расселённых зданий — все расходы на переселение жителей взяли на себя застройщики.
В Нижегородском районе были возведены 5-этажный жилой комплекс в границах улиц Соревнования и Чернышевского, а также комплекс на пересечении улиц Трудовой и Ульянова, состоящий из двух семиэтажных домов с подземным паркингом. В Сормовском районе завершено строительство трёх ЖК: на пересечении улиц Старая Канава, Свободы и переулка Союзного, на улице Коммуны и в границах улиц Коммуны, Лобачевского и Островского.
Всего в прошлом году в рамках РЗТ было расселено 36 домов. Застройщики передали городу 37 квартир в новых домах, выплатили более 221 млн рублей на компенсацию затрат по переселению и возместили собственникам помещений свыше 306 млн рублей.
Кроме того, за год были оформлены земельные отношения для строительства на 12 участках, а также введено в эксплуатацию 11 многоквартирных домов.
Ранее сообщалось, что до 2028 года в Нижнем Новгороде планируют расселить 250 аварийных домов.
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