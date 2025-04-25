На проезд в нижегородских электричках появились льготы с 25 апреля
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 апреля 2025 14:07  [38] Пять ЖК в рамках развития территорий построили в Нижнем Новгороде в 2024 году
26 апреля 2025 13:30  [90] Разметка для туристов на асфальте может появиться в Нижнем Новгороде
26 апреля 2025 12:10  [206] Двое младшеклассников в Нижнем Новгороде угодили к врачу из-за вейпов
26 апреля 2025 11:45  [147] Проект "Поймай это слово" создали к 80-летию Победы в Нижегородской области
26 апреля 2025 11:06  [152] Разметку для самокатов в Нижнем Новгороде нанесут до июля
26 апреля 2025 08:58  [492] 140 участников ВОВ осталось в Нижегородской области
26 апреля 2025 07:46  [567] Три нижегородки удостоены звания "Мать-героиня" по указу Путина
26 апреля 2025 07:00  [195] Единую концепцию мемориальных досок разрабатывают в Нижнем Новгороде
25 апреля 2025 19:36  [354] Центр Нижнего Новгорода частично перекроют из-за подготовки к параду
25 апреля 2025 18:42  [314] Центр Нижнего Новгорода частично перекроют из-за подготовки к параду
Общество

Пять ЖК в рамках развития территорий построили в Нижнем Новгороде в 2024 году

26 апреля 2025 14:07  [38] Общество
Пять ЖК в рамках развития территорий построили в Нижнем Новгороде в 2024 году

В 2024 году в Нижнем Новгороде по договорам о развитии застроенных территорий (РЗТ) было построено пять жилых комплексов.

Как сообщает GiperNN со ссылкой на городской департамент строительства, новые дома появились на месте 25 расселённых зданий — все расходы на переселение жителей взяли на себя застройщики.

В Нижегородском районе были возведены 5-этажный жилой комплекс в границах улиц Соревнования и Чернышевского, а также комплекс на пересечении улиц Трудовой и Ульянова, состоящий из двух семиэтажных домов с подземным паркингом. В Сормовском районе завершено строительство трёх ЖК: на пересечении улиц Старая Канава, Свободы и переулка Союзного, на улице Коммуны и в границах улиц Коммуны, Лобачевского и Островского.

Всего в прошлом году в рамках РЗТ было расселено 36 домов. Застройщики передали городу 37 квартир в новых домах, выплатили более 221 млн рублей на компенсацию затрат по переселению и возместили собственникам помещений свыше 306 млн рублей.

Кроме того, за год были оформлены земельные отношения для строительства на 12 участках, а также введено в эксплуатацию 11 многоквартирных домов.

Ранее сообщалось, что до 2028 года в Нижнем Новгороде планируют расселить 250 аварийных домов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жилье Строительство
Поделиться:
Новости по теме
16 апреля 2025 12:14  [916] План расселения в Нижегородской области на 2025 год сократили вдвое
11 апреля 2025 16:11  [805] Спрос на жилье в Нижнем Новгороде падает на фоне дорогой ипотеки
24 марта 2025 14:31  [797] Нижегородская область заняла 37 место по строительству жилья в 2024 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Intervals в объективе: чем удивляет фестиваль в 2025 году
25 апреля 2025 12:34Intervals в объективе: чем удивляет фестиваль в 2025 году
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph