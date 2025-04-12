План расселения в Нижегородской области на 2025 год сократили вдвое Политика

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области план расселения аварийного жилья на 2025 год сокращён почти вдвое. Об этом стало известно в ходе заседания комитета Законодательного собрания региона по градостроительному развитию, которое прошло 15 апреля.

Изначально предполагалось, что в 2025 году будет расселено около 49,7 тысячи квадратных метров жилья. Однако из-за ограниченных возможностей бюджета региону удалось сохранить только половину запланированных объемов — около 24 тысяч квадратных метров.

Как сообщил замглавы минстроя Нижегородской области Евгений Морозов, в феврале финансирование программы сократили на 540 млн рублей. Сейчас обсуждаются дополнительные меры по дальнейшему урезанию расходов.

Общий объём средств, предусмотренных на расселение в 2025 году, составляет 4,1 млрд рублей, из которых 3,5 млрд — из консолидированного бюджета региона. Дополнительное финансирование в размере 631,9 млн рублей ожидается от Фонда развития территорий. Однако эти средства пока не поступили, так как на федеральном уровне не утверждён новый механизм расселения аварийного жилья. Законопроект подготовлен, но ещё не внесён в Госдуму. Пока его не примут, регион не сможет получить федеральную поддержку.

Морозов напомнил, что программа реализуется в рамках нацпроекта. Для Нижегородской области установлен целевой показатель расселения — 95 тысяч квадратных метров. При его достижении регион может рассчитывать на дополнительное финансирование от Фонда развития территорий.

Освобождённые участки можно использовать только под новое жильё, общественные пространства или инфраструктурные объекты. Коммерческая застройка, например торговые центры, на этих землях запрещена, что ограничивает возможности пополнения бюджета.

Сейчас в области строят 36 домов для переселения граждан. Из них 31 планируется сдать до конца 2025 года, ещё пять — в 2026 году.

Ранее сообщалось, что спрос на жилье в Нижнем Новгороде падает на фоне дорогой ипотеки.