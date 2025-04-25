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Общество

Нижегородцам разъяснили правила общения врача и пациента в мессенджере

26 апреля 2025 16:10  [3] Общество
Нижегородцам разъяснили правила общения врача и пациента в мессенджере

Эксперт по медицинскому праву Владислав Аносов разъяснил нижегородцам правила общения врача и пациента в мессенджере. Рекомендации приводятся в телеграм-канале "Бокал прессека".

Так, врачу советуют перед началом консультаций взять с пациента письменное согласие на общение в мессенджере или по электронной почте.

Эксперт рекомендует медикам предупредить своих клиентов, что данные, отправленные по незащищенным каналам коммуникации могут стать доступны третьим лицам. 

"Укажите, на какой конкретно способ обмена данными соглашается пациент – и будете спать спокойно", - подчеркивает специалист.

Он также опроверг информацию о том, что за отправку сообщение в Telegram или WhatsApp медработника могут оштрафовать.

Действительно, отмечает эксперт, в данных мессенджерах врачам государственной медицины общаться не рекомендовано, однако частных клиник это не касается.

Ранее сообщалось, что выводы о якобы новом вирусе в России делать преждевременно.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
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