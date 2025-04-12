Нижегородцы стали реже жаловаться на систему здравоохранения Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородцы стали реже жаловаться на систему здравоохранения, сообщил главред медицинского портала "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

По его словам, удовлетворённость медицинской помощью в России выросла до 53,9%. Такие данные были озвучены на конгрессе "Человек и лекарство".

Нижегородская область вошла в так называемую "зелёную зону" — группу субъектов с наименьшим количеством жалоб на здравоохранение. Несмотря на общий рост обращений в различные инстанции — правительство (+52%), региональный Минздрав (+45%) и территориальный фонд ОМС (+78,2%) — доля именно жалоб остаётся небольшой.

Чаще всего нижегородцы обращались за консультацией (84,7%), оставляли заявления (11,62%), жаловались (3,16%) или благодарили медиков (0,15%).

Из 2571 обращения, касающегося медицинской сферы, обоснованными признаны 542 жалобы. Это на 6,2% меньше, чем в прошлом году.

Жалоб на незаконное взимание платы за бесплатную медицинскую помощь поступило всего четыре. Количество обращений по поводу профосмотров и диспансеризации сократилось наполовину. Нарекания на нарушение врачебной этики практически исчезли.

В то же время территориальный фонд ОМС зафиксировал рост жалоб, связанных с недостоверной информацией об оказанных медицинских услугах, а также с отказом в предоставлении помощи по полису ОМС. Эти претензии были признаны обоснованными.

Ранее сообщалось, что фельдшеры и и акушеры смогут исполнять отдельные функции врачей с осени.