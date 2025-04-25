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Происшествия

"УАЗ Патриот" протаранил "Ладу Гранту" в Кстовском районе 26 апреля

26 апреля 2025 16:26  [128] Происшествия
УАЗ Патриот протаранил Ладу Гранту в Кстовском районе 26 апреля

Фото: УГИБДД по Нижегородской области

В Кстовском районе на 23 км трассы "Нижний Новгород - Саратов" днём 26 апреля произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в УГИБДД по Нижегородской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля "УАЗ Патриот" 1957 года рождения не выбрал безопасную дистанцию и врезался в "Ладу Гранту" под управлением мужчины 1975 года рождения.

Отмечается, что "Лада" остановилась на запрещающий сигнал светофора перед пешеходным переходом.

В результате травмы получил водитель легкового автомобиля. На место аварии прибыли экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 24-летнего автослесаря, устроившего ДТП с участием пяти автомобилей.

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Теги:
ГИБДД ДТП Кстовский муниципалитет
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