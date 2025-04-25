Нижегородское минэкологии поручило убрать мусор в Кстове

В министерстве экологии Нижегородской области отреагировали на очередные обращения жителей региона по поводу мусорных свалок.
Жители региона, в частности, пожаловались на неудовлетворительное состояние контейнерной площадки в городе Кстове на улице Парковой, 12/1.
Также на этой неделе жалобы приходили и с Бора, где тоже, по словам местных жителей, на некоторых площадках у домов скопился невывезенный мусор.
Как сообщили представители минэкологии региона в соцсети, регоператор взял в работу указанный адрес, территорию приведут в порядок.
Ранее сообщалось, что нижегородское минэкологии в апреле начало серию проверок контейнерных площадок в связи с ростом числа жалоб от населения. В частности, уже прошёл рейд по контейнерным площадкам в Советском районе Нижнего Новгорода.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+