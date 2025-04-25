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Общество

Нижегородское минэкологии поручило убрать мусор в Кстове

27 апреля 2025 11:00  [168] Общество
Нижегородское минэкологии поручило вывезти мусор в Кстове

В министерстве экологии Нижегородской области отреагировали на очередные обращения жителей региона по поводу мусорных свалок.

Жители региона, в частности, пожаловались на неудовлетворительное состояние контейнерной площадки в городе Кстове на улице Парковой, 12/1.

Также на этой неделе жалобы приходили и с Бора, где тоже, по словам местных жителей, на некоторых площадках у домов скопился невывезенный мусор.

Как сообщили представители минэкологии региона в соцсети, регоператор взял в работу указанный адрес, территорию приведут в порядок.

Ранее сообщалось, что нижегородское минэкологии в апреле начало серию проверок контейнерных площадок в связи с ростом числа жалоб от населения. В частности, уже прошёл рейд по контейнерным площадкам в Советском районе Нижнего Новгорода.

 

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Теги:
Мусор Экология
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