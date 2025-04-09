Свалки в Советском районе убрали после жалоб нижегородцев Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Мусорные свалки в Советском районе областного центра убрали после жалоб нижегородцев на платформе "Лобачевский" и в соцсетях. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе районной администрации.

В частности, подрядчик привел в порядок территорию у контейнерной площадке на улице Надежды Сусловой, 4/4 и на улице Козицкого у дома № 5/3.

Кроме того, мусор вывезли с еще одного проблемного адреса - по улице Артельной, 10а.

В администрации района добавили, что работу регоператора по вывозу отходов, на деятельность которого у нижегородцев тоже есть нарекания, контролирует министерство экологии Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что жители Нижнего Новгорода продолжают жаловаться на мусорные свалки в разных районах. Напомним также, что большую свалку строительных отходов нашли под Балахной.